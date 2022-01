Crianças indígenas do Parque das Tribos são vacinadas

A Prefeitura de Manaus avança em mais uma etapa da vacinação infantil. Neste sábado, 29 de janeiro, crianças indígenas de 5 a 11 anos, que moram no Parque dos Tribos, zona Oeste, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E para facilitar o acesso de quem mora na zona sul, o Studio 5 Centro de Convenções, passou a funcionar como ponto de vacinação para as crianças que fazem parte do público geral.

O sábado foi dia de proteger a saúde das crianças indígenas de 5 a 11 anos, que moram no Parque dos Tribos. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Semsa, criou um ponto de atendimento temporário na escola municipal Professora Tereza Cordovil, das 9 da manhã às 2 da tarde. As crianças indígenas fazem parte do grupo prioritário 2 na campanha de vacinação. A Semsa já levou o imunizante às crianças quilombolas e indígenas warao.

A Secretária Municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou os trabalhos das equipes e reforçou que a vacina é segura, e é uma importante arma para quebrar a cadeia de transmissão.

A Prefeitura espera vacinar aproximadamente 250 crianças indígenas que moram no entorno e dentro do Parque das Tribos. Para o cacique e líder da comunidade, Ismael Munduruku, a iniciativa da Semsa, representa cuidado e respeito com as crianças indígenas.

Locais de vacinação

E para facilitar o acesso ao imunizante pelo público geral, além dos quatro pontos de vacinação, exclusivos para as crianças, a Prefeitura de Manaus criou mais um no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul. Neste sábado, o local já começou a receber as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência, e as de 6 a 11 anos sem doenças preexistentes.

O local vai funcionar de segunda a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. No total, a prefeitura disponibiliza cinco postos exclusivos de vacinação para levar os pequenos. A meta da Semsa, definida pelo Ministério da Saúde, é vacinar 90% da população de 5 a 11 anos, estimada em 260 mil crianças.

Para serem vacinadas, todas as crianças das faixas etárias e grupos prioritários liberados, devem estar saudáveis, e não podem ter tomado nenhum outro imunizante nos últimos 15 dias. Também devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, com os documentos obrigatórios para a vacinação, certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto: cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

*Com informações da assessoria