Crianças e jovens do bairro Alvorada concluem oficina de Audiovisual

MANAUS, AM (ASCOM) — A turma com crianças e jovens de 6 a 16 anos, moradores do bairro Alvorada, concluiu a semana de aulas de iniciação ao mundo das produções audiovisuais, no período de 26 a 29/4, na escola municipal Cândido Honório, por meio do edital “Manaus Faz Cultura”, da Prefeitura de Manaus, lançado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura) com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos(Manauscult).

O ator e diretor Amaury Lorenzo, atualmente participando da novela da Globo, “Além da Ilusão”, ministrou aulas de atuação e direção, além de participar da entrega dos certificados na noite de sexta-feira, 29/4. A oficina foi feita por atores, diretores, produtores e psicólogo, no período da noite, na companhia de pais e responsáveis.

O vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, participou do evento de encerramento e anunciou a continuação do projeto “Manaus Faz Cultura”, gerido pelo Conselho e outros por meio da Manauscult. “O compromisso do prefeito David Almeida está sendo cumprido nos editais lançados pelo Concultura e Manauscult desde o ano passado e já será lançado nos próximos meses novamente como continuação dessa política inovadora de levar cultura à periferia de Manaus”, afirmou.

O ator Amaury Lorenzo afirmou que a função da arte é descentralizar e ser periférica para atender às necessidades das pessoas que precisam dessa força de transformação. “Quando a gente tem esporte, arte na periferia, se tem cidadania com formação de indivíduo, mesmo que o jovem não venha a ser ator, ele será um cidadão melhor”, disse. Ele reafirmou a fé de que a arte resgata as pessoas da desesperança, do crime, de questões negativas e insere o indivíduo na sociedade. “Estou orgulhoso de participar de um projeto dessa importância de política pública realizada pela prefeitura, preocupada em descentralizar a cultura e valorizar a potência que tem o povo brasileiro”.

A proponente do projeto “Conhecendo o Audiovisual”, a atriz e produtora Bitta Catão destacou que seu objetivo é inserir novos talentos no mercado poderoso do Audiovisual que alcança a publicidade, cinema, televisão e Internet. “Conheço produtores e diretores do Rio de Janeiro que sempre me consultam para montar elenco de várias produções e não indicar jovens atores e atrizes que não estejam preparadas, e por isso, esse edital veio ao encontro dessa necessidade e demanda e resolvi montar um curso no meu bairro revelando talentos muito especiais”, explicou.

Catão contou que está muito motivada e vai inscrever novos projetos para continuar a preparar os talentos, com a ajuda dos pais que acompanha os filhos e veem valor nessa atividade para o futuro da garotada. Ela agradece também a participação do ator Matheus Nachtergaele que gravou vídeo incentivando a garotada.

Talentos

Apontada pelo diretor Lorenzo como um talento potencial muito forte a pré-adolescente Rani Cavalcante Silva, 12 anos, contou nunca ter pensado em atuar, mas quando fez a aula de atuação sentiu algo muito especial. “Gostei muito de atuar, me senti muito diferente, fiquei muito alegre porque consegui representar e me senti muito realizada”. A mãe, a fonoaudióloga Claudia Regina Cavalcante, achou maravilhosa a participação da filha, que já estuda violino e sempre gostou de dançar. “Desde o primeiro dia, ela disse ter amado a aula e que queria fazer isso. Estou um pouco assustada por ser tudo novo, mas se ela quer e gosta, amém”.