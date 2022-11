Crianças de 6 meses a 2 anos começam a ser vacinadas contra Covid-19 nesta sexta

MANAUS — Avançando em mais uma etapa da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus dá início, nesta sexta-feira, 18/11, à imunização das crianças de 6 meses a 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias), com comorbidades. Para o atendimento deste público, estimado em 2,3 mil crianças, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) terá quatro unidades com a oferta de doses. A vacina destinada a este segmento é a produzida pela Pfizer Biontech, com apresentação em frasco de tampa cor de vinho.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, acompanha a vacinação a partir das 10h30, na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Rayol, localizada na avenida Constantino Nery, zona Sul. As outras unidades onde o imunizante estará disponível são: a UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; a UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e a UBS Alfredo Campos, na zona Leste. Em todas elas, o atendimento será das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 12h, aos sábados.

Com esquema vacinal diferenciado, a vacina deve ser aplicada em três doses, com intervalo de quatro meses entre a primeira e a segunda dose e de oito meses entre a segunda e a terceira dose. A meta do município é vacinar, 2.088 crianças, o que corresponde a 90% do público total desta faixa etária, com comorbidades.