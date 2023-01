Crianças de 5 a 11 anos começam a receber reforço da vacina contra a Covid-19 em Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus começou a aplicar em crianças de 5 a 11 anos de idade, nesta segunda-feira, 9/1, a dose de reforço contra a Covid-19, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que esse público deve receber o reforço, também conhecido como 3ª dose, após o intervalo de quatro meses a partir da aplicação da 2ª dose.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, acompanhou a abertura da nova fase da Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 na Unidade de Saúde da Família (USF) José Rayol dos Santos, na zona Centro-Sul. A enfermeira chamou atenção dos pais ou responsáveis para que levem as crianças aos pontos de vacinação.

“A gente orienta os pais a procurarem nossos vacinadores para fortalecer a proteção de sua criança, principalmente nesse momento de volta às aulas, quando as escolas exigem a declaração de vacinação. É um momento em que as equipes de saúde analisam o cartão, tanto para vacinas de rotina quanto contra a Covid, atualizam as doses que estão pendentes e emitem a declaração nesse mesmo momento”, disse.

Isabel reforçou que, na semana passada, todos os servidores da Saúde envolvidos na imunização, assim como diretores das unidades, receberam treinamento sobre as novas orientações para vacinação do público infantil, que constam em Nota Técnica emitida pelo Ministério da Saúde. O documento dispõe, dentre outros pontos, sobre o uso da vacina Pfizer Pediátrica na dose de reforço nesse público, mesmo para quem recebeu CoronaVac nas duas doses iniciais.

“Hoje, nesse primeiro dia, a procura está muito boa, tem muita gente trazendo suas crianças para a vacinação contra a Covid-19, e nós esperamos que seja assim todos os dias, em todas as unidades”, acrescentou Isabel. Até as 14h, a secretaria registrou a aplicação de 446 doses de reforço no público de 5 a 11 anos em toda a capital.

Proteção

A atendente Patrícia Soares Gama levou a filha até a UBS José Rayol para receber a terceira dose, e destacou a importância de manter o esquema vacinal da filha atualizado. “É importante para a segurança dela e da nossa família, e ela sabe disso pois sempre é falado na nossa família e na comunidade. Então ela vê a importância de se vacinar e estar bem prevenida, tanto que tomou a terceira dose e não chorou, já veio consciente”, relatou.

A doméstica Dorca da Silva Araújo também levou o filho para a vacinação, e fez o convite aos demais pais. “As mães têm que trazer seus filhos enquanto é tempo porque muitos não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. Então a gente tem que aproveitar, é muito importante”, contou.

A estudante Alice Fernanda Dias, de 10 anos, já garantiu sua terceira dose e também incentivou o engajamento dos coleguinhas na imunização. “Olha, gente, não tenham medo da vacina, é para proteger você e quem está do seu lado. Isso é o mais importante”, disse.

Serviço

Nesta semana, o público de 5 a 11 anos de idade pode ser levado a 32 pontos de imunização, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. As crianças devem ser levadas pelos pais ou responsáveis maiores de 18 anos de idade, com documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e carteira de vacinação.

A lista com todos os endereços e horários de funcionamento, sendo que alguns vão até as 20h, pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. O público também pode ter acesso às informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

(ASSESSORIA)