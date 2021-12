Criança transplantada agradece ao Papai Noel pelo ‘fígado novo’

Tailane Alves, 12, escreveu uma carta para o Papai Noel para agradecer um presente de Natal que recebeu de forma antecipada no mês passado: um fígado.

No texto, enviado para a campanha “Papai Noel dos Correios”, a garota contou que descobriu, em junho, que tinha câncer no fígado. Ela relatou que passou por momentos difíceis em razão da doença, com o órgão “todo comprometido”.

Mas conta que, em 7 de novembro, “aconteceu um grande milagre”. “Fui transplantada. Foi meu grande presente de Natal antecipado”, escreveu. “Então, o que você puder me dar de Natal será lucro e ficarei muito grata, pois o maior presente já ganhei: o fígado novo.”

Segundo os Correios, “a campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos maiores presentes que uma criança pode receber”.

No site da campanha, há as informações para que se possa enviar uma carta para o Papai Noel.

fonte: Folhapress

Comentarios