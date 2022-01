Criança sofre ataque de tubarão em praia de Fernando de Noronha

Uma menina de 8 anos de idade sofreu um ataque de tubarão, na manhã desta sexta-feira (28), na ilha de Fernando de Noronha. O ataque ocorreu da Baía do Sueste.

Segundo a informações da Administração da Ilha, a criança está em atendimento no Hospital São Lucas e foi transferida logo no início da tarde de hoje para o Recife. A remoção será feita por salvamento aéreo.

O Hospital São Lucas ainda não soltou nota informando sobre o estado de saúde da criança.

Confira a nota da Administração de Noronha na íntegra:

“Uma menina de 8 anos foi vítima de um ataque de tubarão na Baía do Sueste, área do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, na manhã desta sexta-feira (28). A criança, mordida na perna direita, foi socorrida com a ajuda de técnicos do ICMBio, orgão federal que administra o parque, e levada até o hospital São Lucas, onde deu entrada em estado grave. Foram realizados todos os procedimentos necessários, incluindo transfusão sanguínea, para garantir a estabilidade da paciente, que foi transferida por salvamento aéreo para um hospital particular do Recife.”

FONTE: Folha de Pernambuco