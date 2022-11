Criança recorta animais das cédulas de dinheiro para colar na lição de casa

Uma mãe ficou desesperada ao notar que seu filho recortou diversas cédulas de dinheiro para terminar o dever de casa, cujo tema era: “seres vivos que precisam de água para viver”. De acordo com ela, era necessário retirar as imagens de revistas ou jornais, mas seu filho recortou notas de 2, 10, 50 e 100 reais. “Socorro, Deus”, disse a jovem.

Na última segunda-feira (7), ela publicou um vídeo contando a história no TikTok. O conteúdo conta com 966 mil visualizações e cerca de 69 mil curtidas. As pessoas reagiram com ironia e brincadeira ao conteúdo.

“Eu só queria ver a correção da professora”, disse uma usuária. “Atividade de milhões” comentou outra. Entre os mais de 800 comentários, uma pessoa afirmou: “moça leva no banco, eles trocam. Demora uns dias, mas dá certo”.

De acordo com o Código Civil Brasileiro, quando o dinheiro sai do banco, não é mais propriedade do Tesouro Nacional e, assim, quando danificado, pode perder o valor. O Banco Central afirma que, em alguns casos de danos como em cédulas rasgadas, manchadas, ou rabiscadas, é possível trocá-las.

Por MEIO NORTE