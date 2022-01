Criança morre após se machucar com presente de Natal

Uma menina de apenas 2 anos de idade morreu na última quinta-feira (29/12), após complicações causadas por um ferimento em acidente com o presente que pediu de Natal. Eloah Maiane Freira dos Santos se machucou com uma bicicleta.

A morte trágica aconteceu em Santa Catarina, onde a família vivia, mas o enterro foi no cemitério de Peruíbe, litoral de São Paulo. A família era de Mongaguá, cidade vizinha a Peruíbe.

Eloah Maiane ganhou uma bicicleta no dia do Natal, presente que havia pedido para a família. A menina acabou caindo quando foi dar uma volta com o brinquedo, segundo relato da mãe para o portal G1.

O acidente provocou um ferimento na parte genital da criança, mas ela só teria contado para a família no dia seguinte, quando começou a sentir dores.

Dores e morte

A criança chegou a ser levada a médicos, que teriam recomendado apenas remédios e banho morno. No entanto, a dor piorou muito e Eloah acabou passando muito mal no dia 29/12, chegando a ter uma convulsão.

Os familiares levaram a menina a um pronto-socorro, mas a criança acabou morrendo durante a transferência para um hospital. A causa da morte foi um choque séptico, infecção grave decorrente do ferimento.

Eloah Maiane foi enterrada em Peruíbe (SP) depois de os parentes não conseguirem realizar o enterro na cidade vizinha Mongaguá, porque o convênio da prefeitura não permitiria o traslado do corpo por uma distância de mais de 100 quilômetros.

