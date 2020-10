Criança de Maués precisa de ajuda para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal

O pequeno Fabiano Lorenzo, 3 aninhos, mora em Maués, e no dia 14 de Outubro de 2020 foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal tipo 2 (AME 2), que se caracteriza pela perder dos neurônios motores quando não recebe o tratamento. É uma doença progressiva. Felizmente Fabiano está estável, porém apresentando fraqueza muscular, mas graças a Deus está andando. Todavia, aos poucos suas forças vão diminuindo quando não recebe o tratamento para a doença.

Infelizmente, o Spinraza (nusinersena) não está disponível no SUS para os portadores de AME 2 e 3. Com isso a família está em uma luta contra o tempo para conseguir arrecadar o valor da medicação de alto custo e uso continuo no valor de R$ 12 milhões (cada dose sai por R$ 145 mil).

#SpiranzaparaFabianoLorenzo

A família informa que a cada dia que passa o corpo de Fabiano Lorenzo vai sofrendo mais por conta dos neurônios que está perdendo. Toda ajuda é valiosa na recuperação dele.

Conta Poupança da Caixa (Mãe do Biano):

Agência: 3468

Operação:013

N. 00021828-1

Vaquinha virtual:

http://vaka.me/1482508

Ajudando vc vai está contribuindo para que esta criança continue andando, brincando sendo uma criança feliz. O tempo é precioso para que nosso pequeno Lorenzo.

