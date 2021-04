Criança de cinco anos viraliza após dar 80 saltos em menos de um minuto; veja vídeo

China – Uma criança de apenas 5 anos, Li Jiamin, viralizou nas redes sociais, na última semana, na cidade de Xinzhou, no norte da China, após divulgar vídeos onde mostra a habilidade de dar 80 saltos para trás em menos de um minuto.

De acordo com o pai, especialista em artes marciais, ele treina a chinesa para executar essas habilidades. Em outro vídeo compartilhado pelo South China Morning Post, podemos vê-la fazendo um número semelhante de saltos em um tapete vermelho no mesmo sofá.

A chinesa é capaz de subir escadas de costas, dar cambalhotas no sofá e andar só com as mãos. Veja:

Segundo jornal Correio, Li começou a fazer piruetas quando tinha quatro anos e praticava duas horas por dia, de acordo com o vídeo. Seu pai diz que ela pode se dobrar para trás depois de apenas três dias de treinamento e tem praticado diariamente desde então.

Isso não significa que a trajetória dela não sofreu percalços. O pai dela diz que ela quase desistiu no começo, mas ele a pressionou para continuar até que ela pegasse o jeito.

O pai de Li diz que ela é resistente e determinada, o que é bastante óbvio. “Minha filha é muito dura, ao contrário das outras crianças”, disse ele ao Post. Ele disse que ela sempre segue suas instruções, mesmo quando ele lhe dá tarefas extra desafiadoras, como segurar uma parada de mão por 10 minutos.

Ele também disse que sua habilidade extraordinária se deve ao fato de ela ter começado o treinamento tão jovem. “Se ela começasse a treinar depois dos 12 anos, não seria capaz de fazer 80 voltas continuamente, não importa o quanto tente”, disse ele.

O objetivo de Li é quebrar o recorde mundial do Guinness e, quem sabe, tornar-se ginasta profissional. Já seu pai espera que ela se torne policial ou entre para o exército. “Eu só quero que ela estude muito e seja uma pessoa educada, nada mais”, disse ele ao Post.

