Criança de 5 anos diagnosticada com leucemia busca doadores de sangue

A família da pequena Bruna de Brito Árias, de apenas 5 anos de idade e diagnosticada recentemente como portadora de leucemia, está à procura de doadores de sangue compatível com o da criança. Após saber do diagnóstico da filha, em março deste ano, a mãe Regiane de Brito Árias resolveu pedir ajuda aos meios de comunicação, para que as pessoas possam se solidarizar e ajudar a família nessa corrida pela vida.

Conforme a família, ela não pode ficar em casa devido aos riscos de infecção. No entanto, por ter cobertura em plano de saúde, a pequena fica em isolamento no hospital Samel, mas recebe todas as medicações no Hemoam.

“Saímos da Samel para o Hemoam em todas as medicações. Só estamos aqui [Samel] para evitar uma infecção”, disse a mãe da criança.

Ainda de acordo com a mãe de Bruna, a imunidade da menina está bastante comprometida devido a patologia.

“As plaquetas dela estão abaixo de 40 mil, considerando que ela precisa ter, no mínimo, 150 mil, então ficaremos até a imunidade subir”, disse Regiane Árias.

Para os interessados que desejarem doar sangue, é necessário comparecerem à sede do Hemoam, que fica na avenida Constantino Nery, 4397, ou no posto de coleta que fica na Maternidade Ana Braga, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, e informar o nome da paciente e a data de nascimento dela (04/03/2015). Apesar de ser do tipo sanguíneo O+, o Heomam está recebendo doações de todos os tipos sanguíneos.

É válido saber que a instituição está atendendo exclusivamente a casos de pacientes com leucemia, em tratamento com quimioterapia. O Órgão oferece, ainda, agendamento pelo site hemoam.am.gov.br.

Para mais informações, os contatos (92) 3655-0271 e 3655-0270 se encontram disponíveis aos voluntários.

FONTE: A CRÍTICA

