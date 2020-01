Criança de 3 anos é assassinada por pai e madrasta em Nova Olinda

Manaus – Para evitar que outra delegacia do interior do Amazonas seja atacada por populares, a polícia está fazendo de tudo para trazer o casal suspeito de matar Luis Henrique dos Santos Oliveira, de 3 anos, na cidade de Nova Olinda do Norte, interior do Estado, para a capital amazonense. O menino era filho do principal suspeito, que contou com a ajuda da companheira.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que o secretario, Louismar Bonates, já solicitou, da justiça da Comarca de Nova Olinda do Norte, a transferência dos presos. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Luis Henrique dos Santos Oliveira foi encontrado em decomposição, no quilômetro 11 da estrada do Curupira, na zona rural de Nova Olinda do Norte.

Robert Nascimento Oliveira Júnior e a esposa Maria José de Bezerra Campos estavam foragidos até a manhã deste domingo (19), quando foram presos em ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil. Vídeos, nas redes sociais, mostram pessoas à frente da delegacia, pedindo que a polícia entregue os acusados.

As autoridades temem que aconteça o mesmo caso de Fonte Boa (município distante 678 quilômetros em linha reta de Manaus), onde os moradores queimaram viaturas, depredaram a delegacia da cidade e invadiram o local para matar o suspeito de estuprar e matar uma criança, na noite de sexta-feira (17). Ele foi esquartejado e depois teve as partes do corpo queimadas em uma fogueira improvisada.

