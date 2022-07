Cras entram em processo de revitalização e têm os serviços realocados

Dos 17 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) que passarão por revitalização, seis deles terão seus serviços realocados provisoriamente no decorrer das próximas semanas. A mudança de endereços pretende garantir o atendimento à população durante o período de obras. Ao todo 20 Cras são gerenciados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e estão localizados nas áreas de maior vulnerabilidade social.

“É um momento muito importante para todos nós, pois garantindo a melhoria das estruturas desses centros de referência conseguiremos, também, melhorar e ampliar o atendimento à população”, destaca a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Conforme a diretora de Proteção Social Básica (DPSB) da Semasc, Jucimaria Menezes, o público atendido pelo Cras Prourbis, um dos mais movimentados, está sendo contatado a respeito da mudança provisória de endereço.

“As famílias que são atendidas no Cras Prourbis, onde a procura pelos serviços é muito grande, nós estamos ligando para informar sobre o novo endereço, além de realizar mutirões que atendam toda a demanda, de forma a não causar aglomerações na área do Cime”, observa Jucimaria.

Serviços

Os Cras são unidades de atendimento público responsáveis pela prestação de serviços de assistência social voltados para populações em estado de vulnerabilidade social. É por meio do equipamento que o cidadão é capaz de realizar o seu Cadastro Único e ter acesso a diversos benefícios sociais.

No dia 23/6, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou a Ordem de Serviço para a reforma das 17 unidades do Cras e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com o prazo de um ano para a conclusão de todas as obras. O recurso para as obras é oriundo de emendas parlamentares do deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões.

Endereços provisórios

As unidades que iniciarão o processo de revitalização e que já se encontram em suas locações provisórias podem ser conferidas na lista abaixo:

Cras Prourbis – atendendo no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, na rua Prímula, 52-14, Distrito Industrial 2;

Cras Betânia – atendendo no Conselho Comunitário do Bairro de Educandos, na rua Manoel Urbano, 288, Educandos;

Cras Alfredo Nascimento – atendendo no Cras Cidade Nova, localizado na rua C, quadra 67, 47, conjunto Francisca Mendes, Cidade Nova (ao lado do terminal da linha 418);

Cras Crespo e Cras Cachoeirinha – atendendo na sede da Semasc, na avenida Ayrão, s/nº, Centro;

Já o Cras Colônia Antônio Aleixo, localizado na rua Raul Ribeiro, s/nº, no bairro Colônia Antônio Aleixo, passará por uma revitalização parcial, permitindo que a unidade continue atendendo a população no mesmo endereço, ainda que em capacidade reduzida.

O horário de funcionamento das unidades, mesmo durante o processo de revitalização, continua sendo das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.