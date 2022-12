Craques do passado e do futuro brilham na final da Copa Zico

MANAUS — “Estou muito feliz por ter participado da Copa Zico”. Assim, o protagonista do time campeão da categoria Sub-9, o estudante do 2° ano, Vitor Lucas, resumiu o sucesso da Copa Zico, evento esportivo realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Emoção, talento e alegria marcaram o encerramento da competição, na Arena da Amazônia, bairro Flores, zona Centro-Sul, que contou com a presença do Arthur Antunes Coimbra, o craque Zico, o “Galinho de Quintino”, ídolo do Flamengo e da camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol. O jogo amistoso entre o FlaMaster, que reúne craques do Flamengo, como Mozer, Andrade, Jean, e o time do Sou Manaus FC fechou com “chave de ouro” a competição nacional realizada na capital amazonense.

O evento foi marcado pelos jogos decisivos das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. A competição durou quase dois meses e contou com participação de mais de 3,5 mil estudantes das sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed, que correspondem às zonas geográficas da cidade, no decorrer de oito etapas classificatórias.

A Copa Zico teve o intuito de impulsionar as práticas esportivas entre os estudantes, dar oportunidade a novos talentos e integrar classes diferentes dos jovens apaixonados por futebol.

O chefe do Executivo municipal, David Almeida, destacou como a atual gestão da Prefeitura de Manaus tem incentivado ações esportivas, a fim de promover a inclusão social. “O esporte tem ajudado muito a educação municipal. A Copa Zico tem marcado e incentivado a vida das nossas crianças. Tenho certeza que vamos colher frutos, porque estamos formando verdadeiros cidadãos. Estou muito feliz com a participação dos estudantes, além disso, vamos continuar trabalhando no sentido de incentivar o esporte, porque é uma das melhores ferramentas de inclusão social que temos na sociedade”, disse o prefeito.

Já o craque Zico detalhou os objetivos da competição e disse estar feliz com os resultados dessa edição. “Quero agradecer a oportunidade de trazer essa Copa para Manaus. Temos essa Copa sendo realizada em Minas Gerais, São Paulo, Porto Velho e, agora, aqui em Manaus. Essa competição foi criada com o intuito de dar oportunidade a esses jovens, que, às vezes, não têm chance, como eu, Andrade, Adílio e Mozer. A Copa Zico nasceu para formar cidadãos e dar oportunidade para os atletas não federados; que não têm chance nos clubes. Fico muito feliz em ver que foi sucesso”, declarou o craque.

Para a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, a competição foi uma ferramenta positiva que auxiliou as práticas pedagógicas da rede municipal de ensino.

“A Copa Zico é um marco na história da educação e do desporto escolar de alto rendimento, algo que pretendemos implantar dentro da Semed. Desde agosto, trazemos essa competição com esse grande desportista mundial e brasileiro, Zico, que é um exemplo dentro e fora de campo. Nossa intenção não é apenas realizar um jogo de futebol, mas aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, pedagógico e cognitivo dos nossos estudantes. A educação é a maior ferramenta do ser humano para diminuir as diferenças sociais”, ressaltou.

O jogo amistoso entre o FlaMaster e o Sou Manaus FC foi empatado em 3 a 3.

Campeões e destaques

A decisão na categoria Sub-9 foi entre as escolas municipais João Chrysóstomo de Oliveira e Miguel Arraes de Alencar. Com o placar de 1 a 1, a partida foi decidida nas penalidades máximas. O time de Miguel Arraes sagrou-se campeão, vencendo por 3 a 2. O artilheiro e jogador destaque da categoria foi o estudante Luan Victor, da escola municipal João Chrysóstomo de Oliveira. O atleta marcou cinco gols.

O goleiro do time campeão, Vitor Lucas, 2° ano, 8, foi o destaque do jogo no momento dos pênaltis. “Foi muito emocionante e gostei de ter ganhado esse prêmio. Estou muito feliz por ter participado da Copa Zico”, disse o estudante, emocionado.

Na categoria Sub-11, o confronto foi entre as escolas municipais Gilberto Rodrigues (Gilbertão) e Helena Augusta Walcott. Com muita emoção e garra, o vencedor foi o Gilbertão pelo placar de 4 a 3. O estudante Maurício Tapudina foi o artilheiro com três gols, e o estudante Guilherme Luiz foi o jogador destaque, ambos da equipe do Gilbertão.

A escola municipal Santa Rosa 2 conquistou o título no sub-13 em cima da escola municipal Dalvina Silva de Oliveira. O jogo foi 0 x 0 no tempo regulamentar e 4 x 3 nos pênaltis. O estudante Keven Gabriel da Escola Municipal Dulcenides dos Santos foi o artilheiro da categoria com 3 gols. O jogador destaque foi o estudante Italo Levy da escola municipal Santa Rosa 2.

No sub-15, a decisão foi entre as escolas municipais Violeta de Mattos Areosa e Ulisses Guimarães. O time da Ulisses conquistou a vitória por 1 a 0, sendo o campeão da categoria. Na artilharia, está o estudante da Violeta de Mattos Areosa, Antoniel Valentim dos Passos, que marcou três gols. O estudante Carlos Ronaldo Soares, da escola municipal Agenor Ferreira Lima, foi considerado o jogador destaque.

Estádios

As partidas da Copa Zico ocorreram em palcos consagrados do futebol amazonense, como o estádio Ismael Benigno, conhecido popularmente como “Colina”, no bairro São Raimundo, zona Sul; e o estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona Leste; além disso, esses locais foram centros de treinamento, padrão Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, quando Manaus foi uma das sedes do mundial.

Gol de Placa

Na festa de encerramento, houve a arrecadação de alimentos não perecíveis. Ao todo, foram arrecadadas 8 toneladas. Esses alimentos serão destinados às instituições filantrópicas, em parceria com o Fundo Manaus Solidária.