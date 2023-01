Craques do Futuro levantam taça de campeão no Sub-11 de futsal

MANAUS — A Arena Amadeu Teixeira foi palco da grande final do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11, neste sábado (21/01), quando a equipe Craques do Futuro empatou em 1 a 1 com o time Pica Pau, mas garantiu a vitória por saldo de gols na tabela. A competição teve apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e com o resultado a equipe irá representar o Amazonas na Taça Brasil de Futsal 2023.

“Sabemos que o alto rendimento começa na base e, por meio desses campeonatos estaduais, estamos revelando grandes craques para o futuro. O resultado dessas competições só demonstra que o apoio dado pelo Governo do Amazonas tem sido fundamental para que nossos atletas consigam evoluir no esporte”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Em uma partida eletrizante, com placar de 1 a 1, a equipe Craques do Futuro garantiu vantagem ao realizar a estratégia do “dispositivo” no jogo, que seria a troca de jogadores no decorrer da partida. Com isso, o time garantiu dois pontos acima sobre o time adversário Pica Pau, adquirindo a vantagem no empate, tornando-se o Campeão Amazonense Sub-11 de 2023.

“Estou muito feliz por fazer o gol da vitória e levar o meu time para a Taça Brasil. Nossos treinos foram muito intensos, mas o resultado valeu a pena, sei que breve serei um jogador profissional de futebol “, comentou o ala-pivô do time Craques do Futuro, Rafael Ferreira, de 10 anos.

Para o técnico da equipe, agora o foco é na competição nacional. “Com esse resultado nos classificamos para a Taça Brasil. Agora é treinar forte para representar bem o Amazonas e trazer mais um título para nosso estado”, comentou o técnico da equipe, Valdecy Lima.

A disputa, que iniciou em dezembro, contou com a participação de 31 times disputando o campeonato de base estadual, em diversas categorias. “Foi uma grande partida, o Craques do Futuro se sagrou campeão e garantiu a vaga na Taça Brasil 2023. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar, não só para nossa federação, mas para outras modalidades, teremos uma base no esporte muito mais forte para os próximos anos”, comentou Marcelo Galvão, presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Resultados das finais por categoria

Sub 08 – Abílio Nery/HR Amazonas 3 x 2 Grêmio Alvorada/Real Amazonas

Sub 11 – Craques do Futuro/ DAE 1 x 1 Pica Pau Sport Club

Sub 09 – Vingadores 3 X 0 Abílio Nery/HR Amazonas

Sub 13 – Vingadores 2 x 2 Amazonas FC/ Verona CDB

Sub 15 – Unidos do Alvorada/ IEK Botafogo 2 x 0 Abílio Nery/Abrantes