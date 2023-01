CR7 usa relógio personalizado mais caro do que maiores salários do futebol brasileiro

Na chegada à Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo vestia um relógio personalizado avaliado em 800 mil euros (R$4.4 milhões na cotação atual), segundo o jornal “AS”. O assessório é mais caro do que os maiores salários mensais do futebol brasileiro, que ficam na casa dos R$2 milhões.

O relógio escolhido pelo português trata-se do Caviar Flyin Tourbillon, da marca Jacob & Co, com caixa Caviar de 47 mm × 15,85 mm em ouro branco 18K e 388 pedras tsavoritas verdes. Para o público geral, o valor da peça é de cerca de 600 mil euros, mas a utilizada por Cristiano foi mais cara por ter sido personalizada exclusivamente para o craque.

Cristiano Ronaldo foi anunciado pelo Al-Nassr em dezembro do ano passado. O português se tornou o jogador mais bem pago do mundo, com um salário de 200 milhões de euros (R$1.1 bilhão) por temporada.

O atacante português estreou com a camisa do clube saudita no último domingo. CR7 não balançou as redes, mas viu a sua equipe bater o Al-Ettifaq por 1 a 0, com gol do brasileiro Anderson Talisca.