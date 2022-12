CR7 ganha presente de Natal da noiva avaliado em R$ 2,1 milhões

Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, presenteou o craque português neste Natal com um carrão. A modelo espanhola deu ao jogador um Rolls-Royce Dawn, avaliado em 400 mil euros, o que equivale a R$ 2,1 milhões. No Brasil, o veículo é vendido até por R$ 5 milhões.

“Obrigado, meu amor”, escreveu o atacante ao publicar uma foto do automóvel com um laço vermelho. No registro, CR7 está sentado no banco do motorista, a noiva no banco do passageiro, e todos os filhos estão no banco traseiro. Georgina também fez questão de publicar o choque do jogador ao receber o presente nas redes sociais.

A nova máquina do atacante possui um motor V12 de 6,6 litros bi-turbo. O motor tem 570 cv de potência e chega de 0 a 100 km/h em apenas cinco segundos. O Rolls-Royce Dawn é conversível e o tempo de abertura ou fechamento da capota é de 20 segundos, mas pode ser ativada com o carro em movimento em até 50 km/h. A velocidade máxima do veículo é de 250 km/h.

Cristiano Ronaldo possui uma coleção de carros de luxo. A lista de automóveis do português inclui o Bugatti La Voiture Noire, avaliado em R$ 67 milhões, a Ferrari F12 TDF, que pode ser encontrada por R$ 4,3 milhões, o Rolls-Royce Phantom, de R$ 4 milhões. Ao todo, o atacante tem mais de 18 carros, que juntos chegam a cerca de R$ 119,2 milhões.

Sem clube desde a rescisão de contrato com o Manchester United, da Inglaterra, CR7 deve assinar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, segundo a imprensa espanhola. O time busca um acordo para que o português fique por duas temporadas e meia e estaria disposto a pagar o salário de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão, na atual cotação) ao craque por temporada. Com o valor, Cristiano Ronaldo se tornará o atleta mais bem pago do mundo.

👉R7