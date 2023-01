CR7 é apresentado como novo jogador do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo inicia nesta terça-feira sua trajetória pelo quinto clube de sua carreira. Às 13h (de Brasília), o Al-Nassr apresentou o atacante português à sua torcida, em seu estádio, e, para concretizar a contratação, deu ao craque o maior contrato da história do futebol.

Com ganhos de quase U$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhões) por ano, CR7 volta a ser o mais bem pago do esporte no mundo. Ele, no entanto, não tem o maior salário fixo. Mbappé, com seu novo vínculo no PSG, ainda fica à frente do craque português, com vencimentos de US$ 110 milhões (R$ 589 milhões por temporada).

O contrato entre Cristiano Ronaldo e Al-Nassr vai até 2025, quando o craque terá 40 anos. O acordo prevê outros cinco anos do português como conselheiro do clube árabe, totalizando cerca de U$ 500 milhões (Aproximadamente R$ 3 bilhões) pagos ao astro, livres de impostos. Além de todo o dinheiro, o vínculo inclui mordomias como uma casa de luxo em Riade.

CR7 também atuaria como embaixador da Arábia Saudita na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. O país, que pretende ser a segunda sede árabe da história dos Mundiais, concorre com uma candidatura conjunta entre Espanha, Ucrânia e Portugal, terra de Cristiano.

Confira o ranking dos mais bem pagos, com valores que incluem salário e acordos comerciais

Confira o top-10*:

Cristiano Ronaldo: U$ 200 milhões (R$ 110 milhões em acordos comerciais)

Mbappé: U$ 128 milhões (U$ 18 milhões em acordos comerciais)

Messi: U$ 120 milhões (U$ 55 milhões em acordos comerciais)

Neymar: U$ 87 milhões (U$ 32 milhões em acordos comerciais)

Salah: U$ 53 milhões (U$ 18 milhões em acordos comerciais)

Haaland: U$ 39 milhões (U$ 4 milhões em acordos comerciais)

Lewandowski: U$ 35 milhões (U$ 8 milhões em acordos comerciais)

Hazard: U$ 31 milhões (U$ 4 milhões em acordos comerciais)

Iniesta: U$ 30 milhões (U$ 5 milhões em acordos comerciais)

De Bruyne: U$ 29 milhões (U$ 4 milhões em acordos comerciais)

*Dados da Forbes

GE