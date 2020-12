Cozinheira vira meme ao deixar clientes na mão na ceia de Natal em SP

Moradores que encomendaram uma ceia de Natal em São Vicente, no litoral de São Paulo, alegam que terminaram sem a comida ou que receberam comida estragada após a cozinheira não cumprir o prazo de entrega das 100 refeições encomendadas. As informações são do G1.

Juliane Beatriz Fernandes Câmara, 27 anos, uma das clientes, disse ao portal que sentiu humilhação ao passar pela confusão. Segundo ela, a mulher responsável pelas ceias sempre fazia as encomendas de aniversário dos filhos. Ela explica que gostava do serviço e, por isso, quis pedir a ceia.

Juliane pediu para que a encomenda fosse entregue na última sexta-feira (24/12), mas explica que a cozinheira parou de atender às ligações. Indignada com a situação, ela decidiu ir até a casa da mulher, onde ela prepara as ceias. “Fomos até a porta dela às 18h, depois de centenas de ligações não atendidas, e saí de lá à 0h”, conta.

Ao retornar para a casa, ela alega que a comida estava com cheiro de estragada, tanto o frango quanto a torta. “O que salvou foi o refrigerante e a champanhe. O problema não foi pelo valor, e sim que foi desumano o que ela fez. Ela destruiu o Natal, só a humilhação de pegar aquela fila”, relembra a cliente. Ela conseguiu recuperar o dinheiro na noite de sábado (26/12).

O caso viralizou nas redes sociais após terminar em confusão na casa da profissional e com as postagens de “expectativa/realidade” dos clientes. Após o grande número de mensagens, os posts foram apagados do perfil oficial da cozinheira.

Ao G1, a cozinheira reforçou que está devolvendo o dinheiro aos clientes. Segundo Roseli de Assis Rodrigues, de 38 anos, que trabalha há 10 anos no ramo alimentício, ela tinha uma equipe de 12 pessoas, mas houve um acidente com a mesa de tortas que caiu no meio do dia. Ela fala que passou mal com o ocorrido, e por isso não conseguiu atender às ligações.

Roseli disse, ainda, que durante a tarde os clientes começaram a aparecer, e com a necessidade de refazer as tortas a equipe sentiu dificuldades. “Às 16h tinha pessoas na porta querendo pegar a ceia. Foi tumultuando e ficando um caos”, afirma a cozinheira que alega que a comida foi feita no dia e não estava estragada.”Faço um pedido de desculpas pelo transtorno, que foi grande, mas não estou me escondendo estou ressarcindo”, ressalta.

Comentarios