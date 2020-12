Cozinhas Comunitárias realizam almoço especial para população em vulnerabilidade social

Usuários das cozinhas comunitárias da Prefeitura de Manaus estão participando de uma programação especial, por conta da proximidade do Natal. Um almoço com diversas comidas natalinas tem ajudado a resgatar o espírito da época, trazendo esperança de dias melhores no novo ano que se aproxima.

A programação se estende às seis cozinhas comunitárias coordenadas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), das quais uma se encontra em reforma, devendo ser entregue até o fim do ano.

As refeições do projeto são preparadas pelas equipes das cozinhas comunitárias, que ao longo do ano oferecem mais de mil alimentações gratuitas todos os dias a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em virtude da pandemia da Covid-19, os usuários da cozinha estão recebendo as suas marmitas e indo embora.

“Assim como em todos os anos, escolhemos uma semana antes do Natal, para fazer um almoço diferente. Nos anos anteriores organizávamos as cozinhas para receber a população, porém esse ano não será do mesmo jeito, em virtude da pandemia, mas o prazer de poder entregar uma comida boa é o que nos move”, afirmou a diretora do Departamento de Segurança Alimentar da Semasc, Cleonice Freitas.

Angelina Damasceno, auxiliar de cozinha e frequentadora do espaço, diz que desde 2016 participa do projeto. Além de ser usuária da cozinha, ajuda a preparar a alimentação para os outros usuários e se orgulha de ter aprendido uma nova profissão. “O desemprego afeta bastante as nossas vidas. Nem todos que estão aqui é porque querem e sim por uma questão de necessidade. A expectativa de melhorias é grande e um dia eu espero poder abrir meu próprio negócio”, concluiu.

