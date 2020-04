Covid-19: saiba quais são os sintomas atípicos da doença

Especialistas do mundo todo estão unidos em uma só causa: entender completamente o novo coronavírus. No entanto, há diversos empecilhos para isso, como a variação dos sintomas comuns da doença. Os mais simples são tosse seca, febre e dificuldade para respirar, mas, de acordo com especialistas, outros podem se manifestar.

Vale lembrar que, obviamente, os sintomas citados não estão presentes em todos os casos. Além de que, se você apresentar esses problemas considerados atípicos, não necessariamente estão ligados ao novo coronavírus. A orientação é sempre procurar ajuda médica para, eventualmente, realizar um teste de detecção.

Diarreia e náusea

Em alguns casos, diarreia e náusea podem estar presentes nos pacientes. Cerca de um em cada dez infectados confirmados podem apresentar esses problemas gastrointestinais.

Mal-estar e desconforto geral

Alguns indivíduos podem apresentar ainda mais sintomas do que os mais comuns. Recentemente, um lar de idosos em Washington registrou que quase um terço dos residentes apresentou resultado positivo para o novo coronavírus.

No entanto, metade deles não apresentava sintomas, enquanto outra parte manifestou mal-estar, sensação geral de desconforto, desorientação e exaustão. Mesmo sendo atípico, esses são alguns dos sintomas mais comumente relatados, geralmente associados com tosse e febre.

Calafrios e dores musculares

Os dois podem estar presentes em muitas doenças, incluindo gripe, mas pacientes com coronavírus também os relataram. Não está claro a prevalência desses sintomas, mas, de acordo a um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 11% das pessoas estudadas relataram calafrios e 14% tiveram dores musculares.

Dor de cabeça e tonturas

De acordo com um estudo publicado no The Lancet, cerca de 8% dos pacientes com a Covid-19 relataram dor de cabeça. Tontura também foi sentida em alguns casos. No entanto, especialistas alertam que crises de tontura frequentes ou abruptas podem indicar um risco mais grave à saúde e que não estão ligados ao vírus.

Congestão nasal, coriza e dor de garganta

Raramente a congestão nasal é um sinal de coronavírus – normalmente são alergias oriundas de um resfriado. Espirrar, apresentar coriza ou dor de garganta também não está ligado à doença. Uma minoria de pacientes, cerca de 5%, apresentam esses sintomas.

Novamente, existem muitas explicações para sintomas tão amplos; portanto, ter um ou mais deles não significa que você está infectado com a Covid-19. Na tabela abaixo você encontra quais são os sintomas comuns da doença, além de dicas sobre como se prevenir.

FONTE: Science Alert

