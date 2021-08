Covid-19: Prefeitura divulga esquema de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus definiu o esquema de atendimento para a vacinação contra a Covid-19 de terça-feira até a próxima sexta-feira, 17 a 20/8. Cinco pontos estratégicos (Clube do Trabalhador do Sesi, sambódromo, Studio 5 Centro de Convenções, shopping Phelippe Daou e Centro de Convivência da Família Padre Vignola), estarão oferecendo a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e para o público geral a partir de 18 anos, e também a segunda dose dos três imunizantes utilizados até o momento (Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac).

Outras 34 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estarão oferecendo exclusivamente a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford. O horário de atendimento em todos os pontos é das 9h às 16h.

Nesta segunda-feira, a Semsa recebeu 44.460 novas doses de Pfizer, única autorizada para uso na faixa etária de 12 a 17 anos no Brasil, o que possibilitou a continuidade da vacinação dos jovens e a estruturação dos pontos de vacinação para toda a semana.

“Com isso, vamos avançando na campanha dos adolescentes e demais públicos, para deixarmos, conforme orienta o prefeito David Almeida, toda a população de Manaus protegida contra a Covid-19 no menor tempo possível”, observa a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

No último sábado, a prefeitura aplicou mais de 73 mil doses de vacinas em nove horas de atendimento, um número considerado recorde desde que a campanha contra a Covid-19 teve início em Manaus, há pouco mais de seis meses. Foram disponibilizados 50 pontos de vacinação em toda a cidade, entre os estratégicos, unidades de saúde e unidades de ensino.

Documentos

O público de 18 anos e mais e os remanescentes dos grupos prioritários que ainda não tenham tomado a primeira dose, deverão apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Quem vai receber a segunda dose, deve levar o documento com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

No caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, é obrigatória a presença de um responsável, maior de 18 anos que, caso não sejam os pais, devem assinar uma declaração no verso do comprovante de residência. Para esse público é exigida a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia).

A Semsa reforça a importância de realizar o cadastro no Imuniza Manaus para facilitar o atendimento nos postos. O endereço da plataforma é https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br) e nos perfis da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Semsa Manaus, no Facebook.

Comentarios