Covid-19: Comitê de Combate à Corrupção se solidariza ao povo amazonense

O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral se solidariza com o povo do Estado do Amazonas e se irmana em sua dor, torcendo para que este momento difícil seja superado de forma rápida para que as pessoas não sofram com novas perdas de vidas.

O Comitê sempre teve como uma de suas linhas de atuação a educação política. Sempre tivemos a percepção de que péssimas escolhas geram péssimos gestores e, consequentemente, políticas públicas ineficazes, sem transparências. Escolhas ruins atingem a todos, indistintamente, independentemente de cor, religião, profissão, gênero ou classe social.

Outra linha de atuação do Comitê sempre foi o repúdio e o combate à corrupção, esta inclusive detectadas neste período de pandemia em todo o Brasil por ações do Ministério Público Estadual (MPE), do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF).

A incompetência na gestão da coisa pública é tão danosa quanto à própria corrupção, porque acaba comprometendo a qualidade dos serviços públicos prestados à população, prejudicando a própria sociedade.

O Amazonas não pode perder novas vidas, viver em desespero, sofrer com péssimas gestões e deixar a impunidade imperar.

O Comitê exige que os responsáveis pelo colapso no sistema público de saúde do Amazonas e pelas mortes em nosso Estado sejam identificados e que haja severas punições, servindo de exemplo aos péssimos gestores, administradores e todos aqueles que lutam contra a vida e a saúde pública.

