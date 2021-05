Covid-19: Amazonas recebe maior lote de vacinas desde o início da campanha de imunização

O Amazonas recebeu, na manhã desta sexta-feira (14), a maior remessa de imunizantes contra a Covid-19 já enviada ao estado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O 21º lote inclui 262.500 vacinas AstraZeneca; e outras 30.400 do tipo CoronaVac, totalizando 292.900 doses. Com a remessa, o Amazonas soma 2.007.300 doses recebidas, desde o início da campanha de imunização.

Antes desta remessa, a maior quantidade de vacinas já recebidas pelo Amazonas havia sido no dia 18 de janeiro, quando o Ministério da Saúde enviou o primeiro lote para o início da campanha de imunização, com 282.320 doses.

Técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM); e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde acompanharam a chegada das vacinas, em aeronave que pousou por volta das 5h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Em seguida, as doses foram levadas para armazenamento na sede da FVS-AM, sob escolta de agentes da Polícia Federal.

Vacinação

O Amazonas alcançou, nesta quinta-feira (13), a marca de 1.013.153 doses aplicadas em todo o estado, sendo 642.493 de primeira dose e 370.660 de segunda dose.

Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta quinta-feira (13/05), a capital, Manaus, aplicou 536.144 doses de vacinas.

Os municípios do interior que mais vacinaram foram Parintins (26.679), São Gabriel da Cachoeira (24.918), Tabatinga (22.553), Itacoatiara (22.284) e Benjamin Constant (19.419).]

FONTE: MANAUS ALERTA

