Cover de Marília Mendonça faz show em Manaus neste final de semana

MANAUS —O Dia dos Namorados está chegando e, para celebrar a data, o Millennium Shopping preparou uma surpresa ao público. Neste sábado (11), às 19h, o mall será palco do show da cantora Lorena Alexandre, cover de Marília Mendonça. O público poderá conferir a apresentação na praça de alimentação e o acesso será gratuito.

“Sem dúvida, será um tributo emocionante à Marília Mendonça e esperamos que nossos clientes possam viver esse momento inesquecível aqui no shopping”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Lorena, que iniciou sua carreira em 2018, começou a ser comparada com a Rainha da Sofrência a partir do ano seguinte. “As pessoas me paravam, gritavam, me igualando à Marília Mendonça, inclusive, existe uma matéria em que a Marília Mendonça, em 2019, me oficializa a cover dela”, diz Lorena, que a partir daí passou a se dedicar na produção de vídeos imitando a cantora.

Últimos dias

Até o dia 13, os clientes do Millennium Shopping podem aproveitar a campanha de Dia dos Namorados que vai sortear três pacotes de viagem para Gramado (RS). Para participar, é preciso trocar cupons de compras no valor de R$ 150, em qualquer uma das lojas do mall.

Os clientes poderão trocar as notas fiscais por um número da sorte para participar dos sorteios, previstos para acontecerem no dia 15 de junho. Os consumidores que realizarem compras aos finais de semana terão direito a número da sorte em dobro. O posto da campanha estará localizado em frente à praça de alimentação do Millennium.

✅ Com informações da assessoria