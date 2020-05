Corujas fazem ninho na praia da Ponta Negra durante período de interdição

Um ninho de corujas foi descoberto na área de praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, interditado temporariamente em razão do isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. A cena chamou a atenção de servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), órgão da Prefeitura de Manaus que gerencia o espaço, e de guardas municipais, que seguem a serviço no local.

Sem frequentadores e o tradicional movimento do balneário, pelo menos um casal de corujas, aves da ordem Strigiformes, fez um ninho no habitat. A espécie seria da coruja buraqueira (Athene cunicularia), espécie mais comum e conhecida no Brasil. É uma ave terrícola de hábitos diurnos, que faz ninhos em tocas no chão, inclusive na areia.

O servidor do Implurb, José Antônio, explica que o ninho apareceu após a interdição e que os “pombinhos” ficam na área protegendo possivelmente os ovos colocados. “Elas usaram a areia, uma cavidade, e ficam monitorando. Ainda não vimos filhotes porque elas ficam indóceis quando alguém se aproxima. Estão cuidando da prole”, diz.

No início do mês, quem deu o ar da graça no calçadão menos movimentado foi um bicho-preguiça. Há uma família habitando o espaço.

A Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, está com a praia interditada desde o dia 22 de março. A medida é parte das determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto para estimular o isolamento social e proteger a população do contágio pela doença. A interdição foi alinhada entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e o Implurb.

“Estamos fazendo todas as orientações, campanhas e buscando coibir de todas as maneiras a proliferação da Covid-19, então, a Ponta Negra segue interditada, o comércio no local está fechado, sem funcionamento. A população precisa estar ciente de que não pode se dirigir até lá para se divertir e acabar causando uma aglomeração perigosa para a propagação do vírus. Não é hora daquele passeio ou mesmo de uma atividade física no espaço”, explica o diretor-presidente do Implurb, Cláudio Guenka.

Para reduzir ainda mais o fluxo de pessoas que buscam o local para fazer caminhadas e corridas, foram reduzidas e desligadas parte da iluminação pública. Com isso, a prefeitura reforça o pedido para que as pessoas evitem sair e realizar atividades esportivas em público, uma vez que estudos apontam que corridas e caminhadas podem espalhar o vírus num raio de até 10 metros. A prática de exercícios físicos deve ser feita em casa.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão atuando nos acessos ao complexo e balneário, orientando quem insiste em frequentar o local, sobre os riscos de aglomerações. “A Guarda Municipal ficará presente na Ponta Negra 24 horas para cumprir a decisão do prefeito que tem pedido isolamento nesse período. Portando, o acesso à praia segue proibido”, observa o secretário-chefe da Casa Militar, Antônio Brandão, acrescentando que a Prefeitura de Manaus também recomenda que a população não frequente outras praias e flutuantes da capital.

Desde o dia 17 de março, a agenda de eventos do Complexo Turístico Ponta Negra está suspensa temporariamente, por decreto. A prefeitura, seguindo orientações de prevenção e controle ao novo coronavírus, também suspendeu a realização de eventos culturais e religiosos.

Com a interdição da Ponta Negra, a prefeitura determinou a suspensão de linhas que atendem ao complexo, durante os domingos, e a redução da frota nos demais dias da semana. As linhas que sofreram essas mudanças, são 120, 450, 678 e 641. Os usuários têm como opção para esta área da zona Oeste as linhas 126 e 003, que não estão interrompidas aos domingos.

Comentarios