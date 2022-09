Cortejo com corpo da rainha Elizabeth II começa na Escócia

REINO UNIDO — Começou neste domingo (11) a série de ritos fúnebres para a rainha Elizabeth II, 96 anos, que seguirão até o dia 19 de setembro, dia em que foi declarado feriado nacional.

O caixão com o corpo da monarca deixou o Palácio de Balmoral, na Escócia, em um cortejo que segue até Edimburgo e local onde haverá uma cerimônia religiosa ainda hoje. As ruas da cidades escocesa já estão repletas de pessoas aguardando a passagem do cortejo.

Acompanha o trajeto a princesa Anne, filha de Elizabeth, e seu marido, o vice-almirante Tim Lawrence. O casal deve seguir todos os ritos fúnebres, incluindo o trajeto de carro de Edimburgo a Londres. Já o rei Charles III é aguardado apenas na cerimônia.

Nesta segunda-feira (12), os súditos poderão participar da primeira despedida pública no Palácio de Holyroodhouse a partir das 10h (hora local). O funeral deve durar cerca de 24 horas e, de lá, o corpo de Elizabeth II irá para a capital da Inglaterra, mais precisamente, para o Palácio de Buckingham.

Na quarta-feira (14), o caixão irá para Westiminster, onde será velado publicamente por quatro dias. Já a última despedida será realizada no dia 19, na Abadia de Westminster, com o funeral.

O corpo da rainha será sepultado no Palácio de Windsor, na Capela Memorial do Rei George VI, ao lado do túmulo de seu pai.

A rainha Elizabeth II faleceu “pacificamente” no último dia 8 de setembro no Palácio de Balmoral.

A saúde da monarca estava bastante frágil, mas a morte acabou surpreendendo os britânicos – dois dias antes, ela havia aparecido publicamente para aceitar a renúncia do premiê Boris Johnson e empossar a nova primeira-ministra, Liz Truss.

A causa do falecimento não foi informada, mas a mídia local informou que Charles e sua esposa, Camilla, estavam no local para acompanhar a mãe pouco antes de sua morte.

