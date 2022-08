Corrida com mais de mil pessoas celebra os 130 anos do MPAM

As ruas da capital amazonense amanheceram neste domingo (31) em tom de laranja. A cor foi a escolhida para o kit da corrida realizada pela Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) em comemoração aos 130 anos do Ministério Público do Amazonas (MPAM). Mais de mil pessoas participaram do evento esportivo, que teve como concentração a Arena Amadeu Teixeira.

A programação oficial começou na quinta-feira (29/7) com a entrega de kits na loja Track & Field localizada no Manauara Shopping. Toda a estrutura do evento foi montada na frente da Arena Amadeu Teixeira. Antes do raiar do dia, o local já estava tomado por corredores.

A primeira largada ocorreu exatamente às 6h12, com o pelotão composto por pessoas que fazem uso da cadeira de rodas e pessoas com deficiência. Em seguida, foi dada a largada para os servidores do MPAM e público em geral.

“Para nós da AAMP é uma alegria muito grande realizar um evento esportivo dessa magnitude, ainda mais em comemoração aos 130 do Ministério Público do Amazonas. Esta corrida entra para a história da nossa associação como um dos maiores eventos já realizados e também consolida essa data importante para o MP”, destacou o presidente da AAMP, promotor de Justiça Alessandro Samartin de Gouveia.

Em pouco mais de uma hora, todos os participantes completaram com êxito os percursos. Todos foram só elogios para a organização desta que foi mais uma disputa de alto nível. Entre os corredores estava o jornalista e apresentador do programa Balanço Geral Manaus, da Record TV, Paulo Carneiro.

“Foi uma prova muito bem organizada e eu estou muito feliz em participar dessa comemoração aos 130 anos do Ministério Público do Amazonas. A atividade física mantém o corpo em movimento, e isso é muito importante para a saúde mental e corporal”.

Para os participantes da corrida o evento não deixou a dever aos grandes eventos esportivos em qualidade. O prefeito de Manaus, David Almeida, participou como corredor do evento esportivo e falou sobre isso.

“Eu prego a qualidade de vida através do esporte e essa iniciativa da AAMP se junta àquilo que nós pensamos. É muito importante a participação de órgãos, como o Ministério Público, para que a gente possa fomentar a prática esportiva. Eu parabenizo a organização da prova”.

A prova foi coordenada pela Endurance e teve como patrocinadores: Águas de Manaus; Pizza Go; Tambagrill; Base Seguros e Benefícios; Expertise Energia Solar, Stk Gastronomia & Bar; Nature corretora de seguros, Sindsemp-AM e Tpía assessoria empresarial

Resultados da Corrida 130 anos do MPAM podem ser conferidos no site da Active Results.