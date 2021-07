Corpo sem cabeça é encontrado em terreno na Compensa

Felipe Santiago, 23, foi encontrado decapitado na manhã desta sexta-feira (2), em um terreno baldio, situado na Rua Teotônio Vilela, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o corpo do homem foi encontrado em um saco preto, com os pés e mãos amarrados, e a cabeça em outro saco, jogados nas proximidades de uma caixa d’água que contém a pichação de uma facção criminosa.

A vítima estava vestida com uma calça jeans e uma camisa de mototaxista. Os policias da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 6h, para registrar a ocorrência.

“Ele já tinha passagem por tráfico de drogas e estava solto da penitenciária há aproximadamente um mês. O crime não ocorreu aqui. Apenas desovaram neste local”, afirmou o capitão da 8ª Cicom, identificado como André Rocha.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica constataram que no rosto do homem havia marcas de agressões. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar as motivações do homicídio.

FONTE: D24AM

