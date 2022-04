Corpo encontrado no distrito de Ariaú não é de paraquedista desaparecido

MANAUS, AM (MANAUS ALERTA) — O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) realizou, na tarde desta terça-feira (26/04), por volta das 14h30, o resgate de um corpo, do sexo masculino, na região do rio Negro, no Distrito Ariaú no município Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O corpo foi encontrado por um comunitário, que apanhava açaí na boca do igapó no Paraná do Ariaú, distante do distrito 15 minutos de barco.

Segundo Maripá Souza Gomes, 45, moradora do Ariaú, o corpo estava em estado de decomposição, trajava uma bermuda jeans azul escura, camisa de cor preta enrolada no pescoço e tinha uma tatuagem de um Tigre na perna esquerda.

O Comandante dos Bombeiros da Capital (CBC), coronel Sulemar Barroso, informou que uma equipe de bombeiros do Pelotão Fluvial foi enviada até a localidade, para fazer a remoção do corpo, e descartou a possibilidade de ser do paraquedista desaparecido desde o dia 15 deste mês.

“O corpo encontrado nesta terça-feira no igapó do distrito de Ariaú apresentava uma tatuagem de um tigre na perna esquerda e o paraquedista desaparecido não tinha tatuagem. A informação também foi confirmada pela ex-esposa do paraquedista, Jessica Santos”, disse o coronel

O corpo foi removido do rio com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi entregue para o Instituto Médico Legal (IML) do município de Iranduba.