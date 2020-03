Nesta segunda-feira, por volta das 13h30, no Ramal 2000, no Jorge Teixeira, zona norte, foi localizado um corpo do sexo masculino enrolado num saco plástico. Uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e no local constatou que o cadáver já estava em adiantado estado de decomposição.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do achado e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

