Corpo do ator Jeff Machado é encontrado em baú concretado em quintal

Na segunda-feira (22), a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou um corpo em um baú de madeira, enterrado e concretado em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações do site ‘G1’, identificação foi possível através da análise das digitais, que revelaram que o corpo é do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro.

O advogado da família, Jairo Magalhães relatou que os restos mortais da vítima foram encontrados amarrados dentro do baú. “O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora”, disse.

A família de Jefferson, que já fez alguns trabalhos na televisão, como a novela ‘Reis’, da TV Record, foi comunicada na manhã desta quarta-feira (24). A polícia ainda não sabe como o ator morreu nem possíveis motivações para o crime.

Reportagem: Rafael Damas | NAM