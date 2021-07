Corpo de um dos adolescentes desaparecidos em igarapé é encontrado nesta terça-feira

O corpo de um adolescente identificado como Moisés Alves Araújo, 17, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (13), em um igarapé, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A vítima foi localizada pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por volta de 0h30.

Os policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os adolescentes começam a se afogar até desaparecerem no igarapé. Um outro jovem tentou salvar os amigos e quase se afogou, mas foi resgatado pela população e levado até uma unidade hospitalar

Além de Moisés, outro adolescente identificado como. A. S. de 17 anos estava no igarapé e segue desaparecido. Segundo o que testemunhas contaram à polícia, um grupo de amigos estava jogando futebol em uma quadra nas proximidades quando a bola caiu dentro do igarapé os dois resolveram pular para buscar a bola, mas não conseguiram retornar.

Revolta

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar as buscas dos adolescentes. Enquanto as equipes não chegavam, moradores e policiais tentaram realizar as buscas por conta própria utilizando uma canoa. A demora da chegada do Corpo de Bombeiros acabou causando a revolta de familiares que, em protesto, bloquearam a via.

As buscas pelo outro adolescente reiniciaram na manhã desta terça-feira.

FONTE: D24AM

