Corpo de mulher é localizado concretado em parede de obra

Na tarde de ontem (5), o corpo de Joice Maria da Glória Rodrigues, 25, foi localizado na Rua Lúcio Bittencourt, no bairro Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, litoral paulista. Ela estava desaparecida desde o dia 27 de setembro.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada concretada em uma parede dentro de uma obra em construção. O suspeito de ter participado do crime é um pedreiro que foi preso e levado a delegacia. Em depoimento, o suspeito confessou participação no homicídio e afirmou que uma segunda pessoa teria envolvimento no caso.

Desaparecida

A mulher foi vista pela última vez no dia 27 de setembro após ter ido visitar o avô na Vila Margarida. O último contato com os familiares ocorreu no mesmo dia, por volta das 21 horas, quando informou ao marido que estava esperando transporte no ponto de ônibus. Joice ainda pediu para o marido esperá-la no ponto perto da casa onde moravam. 20 minutos depois, o marido retornou a ligação, mas já não conseguiu falar com a esposa. Por volta das 22 horas, já preocupados, seus familiares começaram a buscar a mulher em todos os pontos de ônibus entre a Ponte dos Barreiros e a Praça da Santa, sem sucesso.

