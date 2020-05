Corpo de mulher é encontrado dentro de saco em igarapé na Zona Norte

O corpo de uma mulher identificada como Luciana Maquiné, de idade não revelada, foi encontrado boiando dentro de um saco na tarde desta sexta-feira (8), em um igarapé do loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo familiares, a mulher estava desaparecida desde o último dia 1.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada com mãos e pés amarrados, além de estar em um saco, e a cabeça dela envolvida em outra sacola. O cadáver foi avistado após ter parado em uma parte do igarapé. Logo que foi descoberto, parentes da vítima foram até o local e fizeram a identificação dela através de tatuagens que ela possuía pelo corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) disse não descartar os sinais de tortura pelo corpo da vítima, e, portanto, irá investigar as circunstâncias do homicídio para descobrir a motivação e autoria do assassinato. O cadáver foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

*Reportagem: Jan Nogueira/ACRÍTICA

Comentarios