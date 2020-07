Corpo de mulher é encontrado decaptado na Zona Leste; imagens fortes

O corpo de uma mulher identificada como Farliana Nunes Pinto, 25, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16), enterrado em uma cova funda na área do Campo da Maroca, que fica no início do Ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

Segundo o Delegado Paulo Martins, a mulher faria parte de uma facção criminosa e estaria supostamente envolvida em um homicídio que ocorreu na área.

Neste ano, a facção rival a de Farliana assumiu a venda de drogas no local e prometeu vingar a morte de ‘Fênix’, que foi esquartejado e jogado em um caminhão de lixo.

“Quatro homens sequestraram a mulher e trouxeram para a área de mata, onde a mataram, degolaram e depois enterraram o corpo. Ela estava desaparecida desde o dia 23 de junho. Na manhã desta quinta, apreendemos um adolescente de 16 anos. Ele confessou que participou do crime e levou a polícia ao local onde o corpo estava enterrado”, disse o delegado.

O delegado também informou que um homem, identificado como ‘Vela’, também estaria no crime. Ele é procurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Os agente do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para remover o corpo e a DEHS continua investigando o caso.

Como o corpo estava enterrado em uma cova funda, o que dificultou a ação dos agentes do IML, foi solicitada a presença do Corpo de Bombeiros para auxiliar na remoção.

FONTE: D24AM

Comentarios