Corpo de mulher é achado em carro no 28 de Agosto

MANAUS – O corpo da engenheira Andréia Defaveri Vasconcelos, 46, foi encontrado dentro de um veículo, com uma espécie de ‘cordão’ enrolado no pescoço, no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, na tarde deste sábado (4). Ela estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira (3).

O copo estava em um carro, modelo Honda Civic, de cor prata e placa JXS-6773. O delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Denis Pinho, afirmou que, inicialmente, o caso estava sendo investigado como morte natural ou um possível suicídio.

“A informação que tínhamos é que uma mulher estava morta dentro do veículo. Por se tratar de um hospital. Preliminarmente pensamos se tratar de uma pessoa que estava dirigindo até o local, precisava de socorro e acabou falecendo. Ao chegar no local, verificamos que os sinais são literalmente de crime, de homicídio. Aparentemente, foi utilizado uma espécie de um cordão, colocado em torno do pescoço”, disse.

Pinho afirmou que o crime teria acontecido há quase 24 horas e que o corpo já estava entrando em estado de decomposição. A família relatou à polícia que a engenharia estava desparecida desde às 16h de sexta. Ela foi localizada pelo GPS do celular.

“Não podemos afirmar o que houve, pois existem várias probabilidades em torno do crime. O que nós temos de concreto é que ela foi morta dentro desse veículo. Agora, daremos andamento, as investigações, para tentar chegar aos autores. Familiares desconheciam qualquer tipo de ameaça ou perseguição, e que ela morava sozinha”, acrescentou o delegado.

O corpo da engenheira foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.

