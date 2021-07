Corpo de menino de 12 anos desaparecido no rio durante tiroteio é encontrado em Cacau Pirêra

O corpo de Gabriel Lima dos Santos, de apenas 12 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28) pela equipe do Corpo de Bombeiros. A criança estava desaparecido desde a parte da tarde de terça-feira (27), quando pulou no rio no momento de um tiroteio que ocorreu na rua 7, do bairro Cidade Nova, no distrito de Cacau Pirêra. A Polícia Civil do Amazonas realizava operação no local contra o crime organizado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), que foram repassadas no início da ocorrência, o garoto teria sido atingido por um tiro. A mãe do garoto, identificada como Cleide, informou que Gabriel pulou junto com o pai, quando se assustou com a chegada da polícia. A mulher acusa ainda os policiais de terem revirado a casa atrás de droga e armas, mas disse que as autoridades entraram na casa errada.

Operação e tiroteio

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou por meio de nota que houve uma operação contra o crime naquela área. A ação correu de forma conjunta entre a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus) e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) contra indivíduos envolvidos em crimes praticados na localidade.

“Durante a ação, houve troca de tiros entre a polícia e os indivíduos, e um homem, de identidade e idade ainda não revelados, foi preso em flagrante com uma arma de fogo. Ainda nesta terça-feira, uma família registrou um Boletim de Ocorrência (BO), no Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito do Cacau Pirêra, alegando que um adolescente de 12 anos teria desaparecido no ato da ação. O caso está sendo investigado e mais informações serão repassadas assim que possível”, diz a nota.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

Comentarios