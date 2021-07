Corpo de homem é encontrado em igarapé em Iranduba; veja vídeo

Wallace Andrade de Souza, 19, foi encontrado morto em um igarapé na Rua Péricles Moraes, bairro Cidade Nova, situado no município de Iranduba, nesta segunda-feira (19).

Segundo testemunhas, o corpo deste homem foi encontrado por adolescentes que empinavam papagaio nas proximidades de um Hospital do município, quando encontraram o cadáver.

A Polícia Civil foi acionada para registrar a ocorrência e investiga a autoria do homicídio. De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML) o homem foi alvejado com um disparo de arma de fogo. O corpo da vítima foi levado ao IML pelos servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para a realização dos exames de necrópsia.

FONTE: D24AM

