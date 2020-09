Corpo de homem é encontrado com marca de tiro na cabeça, na Zona Leste

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (27/9), no Ramal 2000, nas proximidades do Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A vítima tinha sinais de tortura e uma marca de tiro na cabeça.

Populares que passavam pelo local encontraram o corpo. A polícia suspeita que o homem seja ‘Loirinho’, um guardador de carros que estava desaparecido desde ontem (26/9).

O Departamento de Perícia Técnico-Cientifica esteve no local e apontou que a vítima foi morta com um tiro na cabeça e também passou por torturas. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

FONTE: PMS

