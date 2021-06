Corpo de homem é encontrado com mãos e pés amarrados em Manaus

Um homem ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feria (18) na Rua das Palmeiras, bairro São José 4, zona leste de Manaus.

Segundo informações dos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada às 6h30, onde os maradores informaram que o corpo de um homem foi jogado próximo a Escola Roderick de Castelo Branco. Segundo moradores, o homem não é morador do local.

O corpo foi encontrado envolto de um pano com as mãos e pés amarrados. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionada para ir ao local identificar as causas da morte, assim como o IML para remover o corpo.

FONTE: D24AM

Comentarios