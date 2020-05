Corpo de estudante é encontrado com seis tiros no ramal da Praia Dourada

A estudante Lenita Silva da Silva, 14, foi encontrada morta com pelo menos seis tiros, na rua Carlota Bonfim, no ramal da Praia Dourada, situado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, na noite de sábado (23).

O fato ocorreu por volta das 23h, segundo o Instituto Médico Legal (IML). No antebraço direito da jovem havia a tatuagem: “Onde quer que você esteja lá estarei contigo. Fernando”.

A motivação e autores do crime ainda são desconhecidos. O corpo da estudante foi levado ao IML. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

ACRÍTICA

