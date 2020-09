Corpo de criança é encontrado em lago do Careiro da Várzea

O corpo de um menino de nove anos, identificado como Marcos Vinicius Vieira Cascais, foi encontrando em estado de composição em lago no município de Careiro da Várzea (há 19.83 km de distância da capital), na madrugada deste domingo (13), por volta das 5h, na zona rural de Manaus.

A criança foi dada como desaparecida pela família, na tarde do dia 11 de setembro deste ano. Os moradores da área encontraram o corpo do menino boiando em um lago da comunidade São Lázaro, no município de Careiro Castanho.

O corpo da criança estava entrando em estado de decomposição, o rosto da criança desfigurado. O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da criança e informou que a suspeita é de afogamento.

Até o fechamento desta matéria a família ainda não havia comparecido para acompanhar a necropsia do corpo do menino.

FONTE: D24AM

