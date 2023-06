Corpo de Bombeiros tem veículos de Unidades de Resgate em todos os postos em Manaus

Pela primeira vez no estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) dispõe de veículos de Unidade de Resgate (UR) para atender os postos da corporação em todas as zonas da capital. Os cinco novos carros dispõem de equipamentos modernos para auxiliar no atendimento e condução imediata das vítimas até a unidade hospitalar, e fazem parte de um pacote de entregas do Governo do Estado para a área de Segurança Pública.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a atuação das unidades de resgate nos postos da corporação, na capital, faz parte do plano de reestruturação do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), que realizou a formatura de 54 bombeiros da área de saúde no curso de Operações de Resgate em Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar (CORE-APH).

O repasse das novas unidades de resgate aconteceu no dia 31 de maio, quando o governador Wilson Lima entregou veículos e equipamentos para as forças de segurança pública, incluindo cinco unidades de resgate tipo ambulância, duas Auto Bombas Tanques (ABTs), uma lancha totalmente revitalizada e duas picapes com conjunto de combate a incêndio, entre outros equipamentos.

Postos do Corpo de Bombeiros na capital