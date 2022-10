Corpo de Bombeiros recebe novos equipamentos e embarcações

MANAUS — O Governo do Amazonas, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizou, nesta sexta-feira (21/10), a entrega de equipamentos operacionais, embarcações e eletrodomésticos para postos da corporação. Os investimentos do Estado são de mais de R$ 2,1 milhões em materiais destinados para 11 postos da corporação na capital e em municípios do interior.

A solenidade aconteceu na área externa do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares e parte do efetivo da corporação.

A lista de materiais entregues pela corporação inclui embarcações com capacidade para 15 passageiros que servirão para o pelotão fluvial nas buscas e resgate nos rios do Amazonas. Também foram repassadas roupas de aproximação, equipamentos de combate a incêndio e proteção respiratória, capacetes, desfibriladores, macas, além de materiais para resgate de vítimas e iluminação, motosserras, motogerador e motobombas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, departamentos administrativos dos postos também serão atendidos com eletrodomésticos, condicionadores de ar, micro-ondas e caixas amplificadas.

De acordo com o comandante dos Bombeiros, coronel Orleilso Muniz, além do recurso para os equipamentos, os investimentos do Governo do Estado alcançam próximo de R$ 5 milhões por meio da reforma do Comando Geral e a construção do canil. Ele destaca a importância do investimento para as atividades.

“O Corpo de Bombeiros é conhecido por combater incêndio, mas essa é apenas uma das atividades. Nós atuamos no salvamento em altura, nas atividades de mergulho, atividades de combate a incêndio, busca na selva, combate a incêndio florestal, como estamos atuando no Sul do Amazonas. São equipamentos que vão melhorar o atendimento nessas áreas”.

O comandante dos bombeiros informou ainda que está em processo final de aquisição de uma embarcação de combate a incêndio que atenderá a orla de Manaus. Outro processo de aquisição final é a compra de ambulâncias e viaturas de combate a incêndio com investimentos de mais de R$ 3,8 milhões do Governo do Amazonas.