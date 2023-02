Corpo de Bombeiros Militar atua em acidente entre caminhões na AM-070

MANAUS — O Comando de Bombeiros do Interior do Amazonas (CBI), do posto de Iranduba, sob o comando do tenente Evanderson, atendeu a um grave acidente de trânsito, en volvendo dois caminhões, na noite de quarta-feira (08/02), próximo ao cemitério Recanto da Paz, na rodovia AM-070, quilômetro 13, sentido Manacapuru. Uma pessoa ficou gravemente ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, que bateu na traseira do outro veículo, tem aproximadamente 60 anos e ficou preso às ferragens. Militares da Unidade de Resgate e o Auto Tanque de Apoio realizaram o desencarceramento da vítima e prestaram os primeiros socorros. Logo em seguida, a vítima foi conduzida ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, pelo comandante de Socorro, onde ficou aos cuidados da equipe de plantão do hospital.

Ao todo, cinco viaturas e treze militares atuaram nesta ocorrência. Além das guarnições, também estiveram presentes policiais militares e uma ambulância do distrito de Cacau Pirêra.

A vítima de aproximadamente 60 anos não portava nenhum documento de identificação e apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica. Ainda segundo os bombeiros, o motorista do outro caminhão fugiu do local.