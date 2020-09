Corpo de Bombeiros enviam mais mergulhadores para Itamarati após explosão em balsa

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do Comando de Bombeiros do Interior (CBI), enviou mais três bombeiros militares, desta vez especialistas em mergulho, para apoiar nas operações de busca de desaparecido durante o incêndio em uma balsa transportadora de combustível no rio Juruá, próximo ao município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus).

No fim da manhã do último domingo (14/09), o CBMAM enviou dois bombeiros militares especialistas em operações de incêndio (COI) para apoiar o município na ocorrência e coordenar, juntamente com os brigadistas da empresa, o combate às chamas.

Ao todo, cinco militares do CBMAM atuam nesta ocorrência. Ainda de acordo com o comandante do CBI, tenente-coronel BM Orleilso Muniz, três vítimas foram contabilizadas.

Desaparecido – “Ontem prontamente enviamos dois bombeiros especializados para apoiar no combate. Hoje já enviamos mais três mergulhadores para realizar buscas de um desaparecido. A informação que temos é de uma vítima ferida, um óbito e um desaparecido em meio líquido”, informou o comandante do CBI.

Comentarios