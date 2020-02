Corpo de Bombeiros capacita brigadistas de incêndio no ‘Muda Manaus’

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou, nesta quarta-feira (26/02), a segunda edição do curso de brigadista de incêndio pelo programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado. Com 45 alunos moradores do Monte das Oliveiras, bairro que receberá o programa em março, o curso ocorre no Batalhão de Bombeiros Especial, na avenida Constantino Nery, até a próxima semana.

A capacitação, com carga horária de 20 horas, é voltada para prevenção e combate a princípio de incêndio, auxílio de bombeiros e atendimento pré-hospitalar. A intenção da corporação é formar agentes multiplicadores nos bairros, como explicou a coordenadora de atividades do programa “Muda Manaus” no CBMAM, tenente Raquel.

“Nós focamos muito na questão de incêndios, que é o perfil do curso, mas também em primeiros socorros, porque dentro de uma ocorrência nós temos geralmente múltiplas vítimas. Então não é só o incêndio, mas a capacitação de socorrista, para saber o que fazer no caso de um paciente que esteja grave”, pontua.

“No caso de uma ocorrência de grande proporção, a comunidade vai se sentir muito satisfeita em ter pessoas capacitadas dentro daquela área, para que quando haja essa ocorrência eles saibam acionar, isolar e se posicionar até mesmo na questão de apoio para os órgãos que chegarão para essa ocorrência”, completa a coordenadora.

Para o industriário Jeffrey Barroso, morador do Monte das Oliveiras, multiplicar o conhecimento é essencial para minimizar danos em caso de sinistros.

“Esse curso, para mim, vai ser um aprendizado a mais. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento prático, só tem o teórico. Aqui a gente está tendo todo o conhecimento prático e teórico. Assim como eu estou aprendendo, posso indicar outras pessoas para aprender também, e passar o conhecimento que estou adquirindo e trabalhar na prevenção. O curso está sendo de bastante aprendizado para mim. Mais cedo a gente aprendeu a locomover a vítima e os primeiros socorros”.

O certificado de brigadista, para a líder comunitária do Conjunto Cidadão XII e aluna, Maristela Assan, é um diferencial na hora da busca de um emprego. “Eu estou aqui para acompanhar os jovens do meu conjunto. Lá tem muitos jovens, muitas pessoas que precisam fazer um curso para aumentar seu currículo e também em busca de emprego. Eles estão aprendendo hoje no curso de brigada de incêndio e, se Deus quiser, eles também vão achar um lugar para trabalhar”, explicou Maristela.

A primeira edição do curso, realizada com moradores do bairro Jorge Teixeira em janeiro, capacitou 27 alunos, que já estão empregados.

Palestras – Além do curso de brigadista de incêndio, as atividades do Corpo de Bombeiros do Amazonas no “Muda Manaus” incluem instruções e palestras em igrejas e escolas. De acordo com a palestrante, tenente Laborda, ter orientações básicas de prevenção e conhecimentos de primeiros socorros permite contornar situações que podem se tornar graves.

“O programa ‘Muda Manaus’ não termina em três dias para a gente. Todas as forças da Secretaria de Segurança Pública se unem para visitar igrejas e locais comunitários. Nós também vamos até as igrejas, em um dia de culto, um dia em que o pastor do local queira marcar conosco, e fazemos uma orientação, tanto de primeiros socorros como de prevenção de acidentes domésticos, prevenção de acidentes de idosos e de crianças. Nós já mapeamos todas as igrejas, já fizemos as nossas reuniões e já estamos delimitando as áreas em que cada um vai atuar”, antecipou a palestrante.

