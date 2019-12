Corpo de Arlindo Júnior é recebido por milhares de parintinenses

PARINTINS – O corpo de Arlindo Júnior chegou nesta terça-feira (31), por volta das 7h30, no Aeroporto Julio Belem, em Parintins, município distante 369 quilômetros de Manaus, para receber as últimas homenagens ao artista que foi levantador e apresentador do boi-bumbá Caprichoso.

O avião que trouxe o corpo do eterno Pop da Selva foi recebido pelos dois bois que dão vida ao Festival Folclórico de Parintins. Lado a lado, Garantido e Caprichoso deram início às homenagens.

Os familiares de Arlindo foram recebidos pelo prefeito e vice-prefeito do município, respectivamente Bi Garcia e Tony Medeiros, e pelos presidentes do Garantido e Caprichoso, respectivamente Fábio Cardoso e Jender Lobato.

“Arlindo era uma figura histórica do boi-bumbá Caprichoso e do Festival de Parintins, e contribuiu bastante para engrandecimento do nosso festival, ajudou bastante nossa cidade, deu uma dimensão muito maior para o Festival de Parintins. […] Ele deixa o legado de luta e garra de quem amava a vida e quem passou por essa vida dando uma contribuição muito importante para a sociedade amazonense”, afirmou o prefeito Bi Garcia.

Do aeroporto, o corpo foi colocado em uma viatura do Corpo de Bombeiros e seguiu em direção ao Curral Lindolfo Monteverde onde se encontrava a vaqueirada do Garantido. No local, os bois Garantido e Caprichoso em comunhão dançaram a toada “Garantiando” na voz de Arlindo Júnior.

Em seguida, o cortejo, com milhares de fãs de emocionados do artista, tanto da nação azul quanto da vermelha, seguiram para o Bumbódromo, palco da grande festa de Parintins. A Marujada de Guerra com a sua batida cadenciada deu o tom às homenagens.

“Tantas vezes [ele entrou] entrou nesta Arena do Bumbódromo para dar alegria para a cultura do Amazonas. É uma emoção muito grande que estou sentindo. O Arlindo era uma unanimidade no festival. É um momento forte para Parintins, para o festival, e temos que superar isso. O Arlindo era Caprichoso quando o festival não era famoso. Ele fazia por amor, dedicação, e hoje essa homenagem é mais que merecida”, disse o odontólogo Thiago Benoliel.

Amiga de Arlindo, Rosames Suely afirmou que o artista fazia parte dos momentos de alegria e paixão do Caprichoso. “A gente dividia a paixão pelo mesmo boi. Este momento está sendo triste […]. O oi dele vai ecoar para sempre aqui. Ele se despede emocionando do mesmo jeito”, destacou.

Depois do Bumbódromo, o corpo seguiu para o Curral Zeca Xibelão, do Caprichoso, e posteriormente foi à Catedral de Nossa Senhora do Carmo onde celebrou-se uma missa. Após o ato o religioso, o corpo retornou para o aeroporto do município e seguiu de volta para Manaus. Às 14h, o sepultamento ocorreu no Cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul da capital.

Por ACRÍTICA

