Coronavírus: Quarentena de brasileiros pode terminar antes do previsto

O ministro interino da Saúde, João Gabbardo dos Reis, informou nesta sexta-feira (21) que o grupo em quarentena na Base Aérea de Anápolis pode ser liberado antes do prazo previsto pelo órgão, em 27 de fevereiro, quando completaria 18 dias em isolamento. A decisão de alterar o calendário da quarentena foi tomada após a pasta adotar o padrão internacional estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que determina 14 dias em isolamento e não 18.

O último exame será feito ainda nesta sexta-feira, às 17h, e caso o resultado seja negativo para a presença do coronavírus, o Ministério da Defesa pode organizar a saída da unidade militar a partir de sábado (22), conforme anúncio feito em entrevista coletiva na sede do órgão, em Brasília.

O resultado do exame deve ficar pronto entre 24h e 72h, de acordo com o ministro interino, caso o laboratório precise fazer novos testes no material coletado. A data da saída e o deslocamento do grupo para a residência familiar será anunciado pelo Ministério da Defesa, segundo Gabbardo.

“Eles voltam para casa ainda sob a tutela do governo. As pessoas voltarão aos seus locais de origem no brasil. Podem voltar em voos da FAB ou voos comerciais, que será organizado pela defesa tão logo os exames sejam negativo”, afirmou o ministro interino.